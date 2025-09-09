Предстои да започне първият етап от реконструкцията на водопроводната мрежа в казанлъшкото село Енина

Предстои да започне първият етап от проекта за реконструкция на водопроводната мрежа в казанлъшкото село Енина, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Кметът на общината Галина Стоянова е подписала споразумение за финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът е на стойност малко над 6 милиона лева, като финансирането е осигурено по Закона за държавния бюджет на Република България за настоящата година. От администрацията уточняват, че това е и максималната стойност, която може да бъде отпусната по тази програма. Срокът за изпълнение на проекта е до 30 юни 2027 г.

Проектът е част от националните приоритетни инвестиции в общинска инфраструктура и одобрението му за финансиране е показателно за успешната работа на кмета на Община Казанлък в посока модернизация на ВиК инфраструктурата в региона, посочват от общинския пресцентър. Оттам отбелязват, че това е и поредна стъпка в реализирането на дългосрочната програма за подобряване условията за живот и устойчивото развитие на населените места в общината.

В средата на миналия месец Община Казанлък спечели финансиране за втория етап от мащабния проект “Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на град Шипка“. Средствата са безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).