Безплатни турове през уикенда разказват за старите сгради на Стара Загора

Туристическият информационен център (ТИЦ) в Стара Загора организира нови два безплатни градски тура, част от инициативата „Стара Загора – неразказани истории по правите улици“, съобщават от официалната страница на местната администрация.

Този уикенд, 8 и 9 август, жителите и гостите на града ще могат да се включат в обиколка на тема „Старите сгради разказват“. Турът продължава около един час, като водещ ще бъде експерт от отдел „Туризъм“ към Община Стара Загора. Участниците ще научат повече за историята на няколко емблематични сгради в града и ще получат възможност да надникнат в ежедневието на старозагорци от 20-те и 30-те години на миналия век, съобщават от ТИЦ пред БТА.

Обиколката започва от Туристическия информационен център и продължава към сградите на Пощата и Ловно-рибарското дружество. По време на тура участниците ще чуят интересни факти и за други знакови сгради – Пожарната, Градските хали, Операта, Съдебната палата, Драматичния театър и Радио Стара Загора.

За участие в безплатните градски обиколки е необходимо предварително записване – на място в Центъра или чрез посочената онлайн форма.

От ТИЦ информират, че следващата седмица градските турове ще бъдат посветени на парк „Митрополит Методий Кусев“, по-известен сред старозагорци като Аязмото.

Миналата седмица градските обиколки бяха посветени на знатните фамилии и поетите на Стара Загора.

БТА припомня, че инициативата с безплатни градски турове „Стара Загора – неразказани истории по правите улици“, организирана от отдел „Туризъм“ към Община Стара Загора с подкрепата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Регионален исторически музей, започна през 2021 г. Тя включва обиколки на различни забележителности в града и всяка година се обогатява с нови градски турове. По време на тези пътешествия старозагорци научават вълнуващи истории от региона.