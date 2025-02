Номинираният за „Оскар“ режисьор Мохамад Расулоф идва на „София филм фест“

Номинираният за „Оскар“ ирански режисьор Мохамад Расулоф идва на „София филм фест“ (СФФ), за да представи многократно награждавания си филм „Семената на свещената смокиня“ (The Seed of the Sacred Fig), съобщават от „Арт фест“.

Независимият режисьор, сценарист и продуцент ще получи специалната награда „ФИПРЕССИ Платиниум“ , посветена на 100-годишнината на Международната асоциация на филмовата критика. Ще изнесе и майсторски клас.

„През пролетта на 2024 година иранският режисьор Мохамад Расулоф пое изключително сериозен риск да присъства лично в Кан, тъй като все още има неизпълнена присъда и забрана от властите да напуска родината си. Неговият филм „Семената на свещената смокиня“ предлага драматичен, проникновен анализ на реалността, в която той и съгражданите му са принудени да живеят. В драматичния сюжет, който се превръща в изпълнен с напрежение трилър, индиректно се намесва протестното движение Women, Life, Freedom, а разказът е за съдбата на едно семейство, чиито две дъщери се опитват да разберат какво е участието на баща им в политическия режим на страната“, разказват от СФФ.

„Моята мисия е да мога да предам разказите за това, което се случва в Иран, и за ситуацията, в която сме попаднали като иранци. Това е нещо, което не мога да направя в затвора“, казва Мохамад Расулоф пред „Гардиън“.

Мохамад Расулоф е роден през 1972 година в Шираз, Иран. Преди да започне да се занимава с кино, изучава социология. За първия си пълнометражен филм „Здрач“ (The Twilight, 2002) печели наградата за най-добър филм на фестивала Фажир в Иран. След излизането на втория му филм „Остров от желязо“ (Iron Island, 2005) започват проблемите му с цензурата в Иран и възможностите да прави кино са силно ограничени, получава и категорична забрана. Неговите филми не се показват в родината поради цензурата, но се радват на широка фестивална публика извън Иран. През март 2010 година Расулоф е арестуван на снимачната площадка заедно с Джафар Панахи. В последвалия съдебен процес той е осъден на шест години затвор; присъдата впоследствие е намалена на една година и е освободен под гаранция. Расулоф е сред иранските режисьори, заедно с Джафар Панахи и Саид Рустаи, които печелят награди на най-големите кинофестивали, но са обвинявани в родината си в опозиция срещу режима.

През 2011 година Мохамад Расулоф печели наградата за най-добър режисьор в конкурсната програма на Кан – „Особен поглед“ за филма си „Сбогом“ (Goodbye). Две години по-късно печели наградата на ФИПРЕССИ, отново в „Особен поглед“ – за „Ръкописите не горят“ (Manuscripts Don’t Burn, 2013). Филмът му „Почтен човек“ (A Man of Integrity, 2017) получава голямата награда в „Особен поглед“. През 2020 година неговият филм „Няма зло“ (There Is No Evil) печели „Златна мечка“, наградата на Екуменическото жури и Наградата на филмовата гилдия в Берлин. След като отново получава присъда, този път от осем години затвор, от които трябва да излежи ефективно пет, по обвинения в „заговор срещу националната сигурност“, през май 2024 година Расулоф решава тайно да напусне родината си. По думите му пред британския вестник „Гардиън“, той извършва „изтощителен и изключително опасен преход“ пеша по таен маршрут през планинска погранична зона, прекъсвайки всякаква комуникация чрез мобилни телефони и компютри, и в крайна сметка намира убежище в Германия. Благодарение на това рисковано решение, той успява лично да представи най-новия си филм „Семената на свещената смокиня“ в Кан, където творбата му бе удостоена с пет приза в официалната конкурсна програма - Специалната награда на журито, наградата на ФИПРЕССИ, наградата на Екуменическото жури, наградата „Франсоа Шале“ за най-добър филм и приза на Френската асоциация на арт-хаус кината. „Семената на свещената смокиня“. Има още 20 награди и над 50 номинации от различни световни филмови форуми, включително номинации за „Оскар“, БАФТА и „Златен глобус“ за чуждоезичен филм.