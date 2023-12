Южнокорейската момчешка група ATEEZ оглави класацията на "Билборд" за албуми

Южнокорейската момчешка група ATEEZ оглави за първи път в кариерата си класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Формацията си осигури първенството с албума THE WORLD EP.FIN: WILL, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 152 000 еквивалентни единици.

THE WORLD EP.FIN: WILL е четвъртият албум на момчетата от ATEEZ, който намира място в Топ 10 на Билборд 200. Предишното им най-високо класиране беше на втора позиция с THE WORLD EP.2: OUTLAW през юли.

Тавата на ATEEZ е единственият нов албум в челната десетка.

Певицата Тейлър Суифт, която миналата седмица беше начело в чарта, е отстъпила на второто място със 101 000 продадени еквивалентни единици от албума 1989 (Taylor's Version).

Следва Дрейк със 76 000 продадени еквивалентни единици от For All the Dogs.

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от Морган Уолън с One Thing at a Time (65 000 продадени еквивалентни единици) и Майкъл Бубле с Christmas (60 000 продадени еквивалентни единици).

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още Тейлър Суифт с Midnights, певицата Сиза със SOS, Ноа Каан със "Stick Season", отново Тейлър Суифт с Folklore и Нат Кинг Коул с празничния албум The Christmas Song.