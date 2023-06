Над десет музикални групи ще се включат в програмата за Джулай морнинг в Бургас

Посрещането на първото утро на месец юли, известно като Джулай морнинг, на плажа в Бургас ще бъде отбелязано с концертна програма с участието на над десет групи, съобщават организаторите от общинската администрация.



Сред участниците има както утвърдени, така и изгряващи музикални формации, а стиловете преминават от рок, през ска, реге, фънк и други. Едно от най-популярните имена в програмата са група "Уикеда", както и бургаската рок формация Lek City Case.

Сред другите бургаски формации са Cool Den, Lemon Box, които ще са в нов състав, триото Vaicho's Project, което ще представи съвместен проект с Марияна Добрева - Велева.



Публиката ще може да чуе също младите формация "Шантаж", а докато вечерта се превръща в нощ, а след това и сутрин, финал ще постави групата Mr. Vagabond.

След участие във фестивала "School of Rock Fest" в програмата ще се включат и четири училищни групи - от немската езикова гимназия „Гьоте”, Търговската гимназия, Природоматематическата гимназия „Акад. Никола Обрешков” и висшите учебни заведения ”Проф. д-р Асен Златаров и БСУ. Това са групите Scarlet Clouds, траш и грув метъл бандата Hellbound, пънк рок бандата Do Not Disturb и младата петчленна ученическа банда "Внапредвид".