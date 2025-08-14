Забрани за редица земеделски дейности и сформиране на доброволни формирования са част от мерките в Хасковска област за борба с пожари

До 15 август важи забраната на областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова за косене на трева и машинното почистване на площи, балирането и извозването на по-рано балирани сено и слама. Като превенция в заповедта на д-р Здравкова са разписани още забрани за палене на огън на открито, особено във ветровито време.

Заповедта беше издадена на 23 юли, след като в Тополовградско беше обявено и частично бедствено положение. Извънредната ситуация за територията на землището на село Орлов дол бе въведена заради голям пожар, труден за овладяване заради засушаването и високите температури.

През последните седмици регионът на Хасково беше сред най-засегнатите от пожари в страната. В Сакар, на територията на Тополовградско и Свиленградско, горя денонощия, като след огъня останаха над 60 хиляди декара изпепелени горски масиви и земеделски площи.

Огънят стигна опасно близо и до населени места и се наложи временна евакуация на обитателите на Дома за възрастни с психични разстройства в тополовградското село Радовец, а областният управител задейства BG-Alert за готовност за евакуация на жители на Радовец и на съседното Устрем, както и на свиленградското Студена. Заради тежката ситуация се наложи и помощ от въздуха. Стихията погълна и няколко селскостопански постройки, а фермер от Студена загуби в огъня 21-а крави от стопанството си.

Заедно с пожарникарите в битката с огъня бяха и членовете на доброволните формирования от Тополовград, Свиленград и Хасково.

Тежката ситуация в региона продължи през август в Харманлийско и Хасковско. Пожарът до хасковските села Елена и Момино провери готовността на властите за бърза реакция и задействане на Общинския план за защита при бедствия в частта му действия при пожари. Чрез него заместник - кметът на Хасково ангажира целият наличен състав на Общинско предприятие „Общинско лесничейство“, на Държавно горско стопанство - Хасково. Местната власт показа готовност и за бързо и навременно осигуряване на водоноска за гасаческите екипи.

След овладяване на ситуация и в Харманлийско, от пресцентъра на община Харманли съобщиха при запитване на БТА, че във връзка с необходимостта от повишаване на готовността за реакция при пожари, със заповед на кмета Мария Киркова се сформира местно Доброволно формирование. Подадени са вече 11 заявления от граждани, желаещи да се включат като доброволци.

Предстои да бъде определен и ръководител на формированието. След окончателното сформиране на състава, за участниците ще бъдат организирани инструктажи, обучения и съвместни дейности с органите на Пожарна безопасност и защита на населението. Структурата е първата подобна, която ще действа на територията на Община Харманли.

От пресцентъра на областната управа на Хасково съобщиха, че по инициатива на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН )– Хасково, с координацията на областния управител д-р Стефка Здравкова, са сформирани екипи за превенция от възникване и разпространение на пожари. На територията на региона работят 57 екипи, от които 30 от ОД МВР – Хасково. Съвместно с тях са ангажирани общински служители, 22 екипи на пожарните служби и пет групи на горските стопанства. Извършват се обходи, следи се за спазването на противопожарните мерки. Наблюдават се населени места и рискови територии - земеделски земи, горски масиви, пасища, крайпътни площи и сервитути около далекопроводната мрежа.

Превантивно се проверяват и съмнителни лица. По места са организирани и беседи с местните с цел превенция.