Общинският съвет в Трън предстои да определи свой заместник-председател на редовното си заседание, което ще се състои този следобед. Дневният ред на сесията е публикуван на официалния сайт на общинската администрация.

Сред точките, по които съветниците трябва да гласуват, са приемане на промени в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Останалите докладни записки са свързани с провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Перник, актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост, приемане на решения за предоставяне под наем на недвижими имоти-частна общинска собственост и др.