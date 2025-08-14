Почистване на сухи треви, дерета и информационни кампании са сред мерките, които Община Разград предприема срещу пожари

Почистване на сухи треви, дерета и информационни кампании са част от мерките, които Община Разград предприема срещу пожари, съобщиха за БТА от Общината.

Доброволците към Общинската спасителна команда към Община Разград са 20. От тях половината са преминали двата модула на обучение, а другите десет – само един модул. Закупено е оборудване, направени са застраховки на десетте членове на формированието, заявиха от общинската администрация. Оттам отбелязаха, че през тази и миналата година Община Разград е провела информационна кампания, вследствие на която желание да станат доброволци са заявили още четирима души, на които им предстои да преминат обучения. По инициатива на кмета на Община Разград Добрин Добрев към всяко кметство има доброволни формирования от двама до четирима души, които се отзовават при необходимост. Доброволци са участвали при гасенето на пожар през юли във вилна зона край Разград.

Относно конкретните мерки, които се предприемат срещу пожари, от общинската администрация общината заявиха, че в Разград не се е налагало почистване на сухи треви, тъй като регулярно се косят зелените площи. Според интензивността на районите косено е между четири и осем пъти от пролетта насам.

През пролетта и началото на лятото през местните и социалните медии, администрирани от Община Разград, са разпространени информационни материали, подготвени от пожарните служби, със съвети във връзка с пожароопасния сезон. През юли кметът на Община Разград Добрин Добрев и Районнатата служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) организираха работна среща с кметовете на 21 населени места в общината и общинските предприятия „Разградлес“, „Паркстрой“, „Ремонтстрой“ и „Обреден дом“. На нея селските кметове бяха призовани да апелират към съселяните си да са внимателни по отношение на пожарната опасност, да не палят огньове за изгаряне на отпадъци през този сезон, както и да подават максимално бързо сигнали при възникване на инциденти. Обсъдена бе и координацията с местните земеделски стопани, които разполагат с техника, като кметовете увериха, че те оказват пълно съдействие, посочиха от общинската администрация. Оттам уточниха, че когато има инциденти дори се включват земеделци от съседни землища, както бе с големия пожар в Побит камък през лятото на 2024 г. Освен това Община Разград подготви регистър на земеделските производители, които могат при необходимост да доставят с водоноски вода и я предостави на РДПБЗН.

Сред превантивните дейности е и почистването на деретата в населените места, като на този етап се извършва в село Раковски. Община Разград има възможност да използва две водоноски при необходимост. Едната е на Общинското предприятие „Паркстрой“, а другата на сметосъбиращата фирма „Уейст Солюшънс“. Има и готовност за ангажиране на тежка строителна техника от фирми, функциониращи на територията на общината.

Във връзка с проверките на обекти с повишен риск от общинската администрация в Разград заявиха, че те са комплексни, организирани от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. В комисиите участват представители на няколко институции, включително Община Разград. От общината допълниха, че на територията на Община Разград обектите, в които се съхраняват запалими вещества, са „Норд газ България“ ЕООД и „Биовет“АД. Те са проверени през пролетта и е установено, че няма отклонения при съхраняването.

Координацията между Община Разград, РСПБЗН - Разград, Районното управление на МВР, доброволните формирования, кметовете на населени места и общинските предприятия е много добра и ефективна. При подаване на сигнал за инцидент оперативният дежурен към Община Разград задейства Плана при бедствия и аварии, допълниха от общинската администрация.