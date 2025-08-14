Подробно търсене

Вертолетно летище ще бъде открито в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали

Йоана Христова
Вертолетно летище ще бъде открито в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали
Вертолетно летище ще бъде открито в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали
БТА, архив
София,  
14.08.2025 06:30
 (БТА)

Вертолетно летище на територията на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали ще заработи от днес, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Летището ще бъде открито от министъра на здравеопазването Силви Кирилов. 

Изграждане на болнично вертолетно летище започна миналата седмица в Смолян, а по-рано през годината във Видин.

 

 

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:29 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация