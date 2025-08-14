Вертолетно летище ще бъде открито в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали

site.btaВертолетно летище ще бъде открито в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали
Вертолетно летище на територията на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали ще заработи от днес, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Летището ще бъде открито от министъра на здравеопазването Силви Кирилов.
Изграждане на болнично вертолетно летище започна миналата седмица в Смолян, а по-рано през годината във Видин.
/ТНП/
