Вертолетно летище ще бъде открито в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали

Вертолетно летище на територията на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали ще заработи от днес, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Летището ще бъде открито от министъра на здравеопазването Силви Кирилов.

Изграждане на болнично вертолетно летище започна миналата седмица в Смолян, а по-рано през годината във Видин.