САЩ връщат на Мексико откраднат ръкопис, подписан от конкистадора Ернан Кортес

ФБР на САЩ съобщи, че е върнало на Мексико откраднат ръкопис, датиран отпреди пет века, по времето на испанското завоевание и подписан от водещия военен командир Ернан Кортес, съобщи Ройтерс.

Специалният агент Джесика Дитмър, член на екипа на ФБР за престъпления, свързани с изкуството в Ню Йорк, заяви, че документът съдържа подробен отчет за логистиката, свързана с пътуването на Кортес до това, което в крайна сметка става Нова Испания - територия, която се простира от Централна Америка до съвременния щат Вашингтон.

"Това е оригинална страница от ръкопис, която всъщност е подписана от Ернан Кортес", каза тя в изявление. "Експонати като този се считат за защитена културна ценност и представляват ценни моменти от историята на Мексико."

Кортес стъпва в Мексико с малка армия през 1519 г., като сключва съюзи с местни групи, които се противопоставят на империята на ацтеките, което му помага да превземе столицата на ацтеките Теночтитлан - днешния град Мексико - само две години по-късно.

Документът е датиран на 20 февруари 1527 г., само няколко дни преди един от най-доверените лейтенанти на Кортес да бъде назначен за съуправител на завладяната територия. Тази година е ключова за формирането на кралски и религиозни институции, които ще управляват коренното население на Мексико до войната за независимост през 1810 г.

Първоначално ръкописът е бил съхраняван в националния архив на Мексико, но архивистите, които съхраняват документите на филм, през 1993 г. откриват, че 15 страници са изчезнали. Въз основа на восъчната система за номериране, ФБР заяви, че документът вероятно е бил откраднат между 1985 и 1993 г.

Това е второто репатриране на ръкопис на Кортес в Мексико, след като през 2023 г. беше върнато писмо от април 1527 г., разрешаващо закупуването на розова захар.

Срещу никого няма да бъде повдигнато обвинение във връзка с кражбата, заяви Дитмер, тъй като разследващите са преценили, че ръкописът е сменил няколко пъти собственика си, откакто е изчезнал.

Пазарът на антики в САЩ се оценява на десетки милиарди долара, като до голяма степен е съсредоточен в нюйоркските аукционни къщи.

Мексико от десетилетия се стреми да получи обратно културни артефакти, включително деликатна украса за глава, изработена от преливащи се пера на кецал, за която се смята, че е принадлежала на императора на ацтеките Монтесума Втори. Понастоящем тя се намира в австрийски музей.