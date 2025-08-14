Двамата основатели на криптоборсата "Булиш" станаха милиардери след успешното първично предлагане

Основателите на борсата за криптовалути "Булиш" (Bullish) Брендън Блумър и Кокуей Юан влязоха в списъка на милиардерите, след като компанията им набра 1,1 млрд. долара при първичното публично предлагане (IPO) в Ню Йорк на 13 август. Предлагането набра 1,11 млрд. долара за "Булиш" на базата на 30 млн. продадени акции, като оцени компанията на 5,41 млрд. долара, предаде Ройтерс. Акциите на компанията поскъпнаха с 84 на сто в дебютната сесия до 68 долара.

По-рано "Булиш" се стремеше да определи цена на предлагането си между 32 и 33 долара на акция.

Според индекса на милиардерите на Блумбърг 39-годишният Блумър, който е най-големият индивидуален акционер с 30,1-процентен дял, притежава акции за 2,8 млрд. долара. Юан държи 26,7 процента от компанията, оценени на 2,5 млрд. долара.

Основана през 2021 г. с подкрепата на "Блок.уан" (Block.one) – друга компания, създадена от Блумър, "Булиш" предлага спот, маржин и деривативна търговия с криптовалути и до 31 март е обработила сделки за 1,25 трилиона долара. Главен изпълнителен директор е бившият президент на Нюйоркската фондова борса Том Фарли, чийто дял е оценен на 355 млн. долара.

През ноември 2023 г. "Булиш" придоби уебсайта за криптоновини "КойнДеск" (CoinDesk) за 72,6 млн. долара. Компанията все още притежава над 24 000 биткойна, оценени на над 1,7 млрд. долара, както и стейбълкойни за 144 млн. долара.

Преди да се насочи към криптовалутите, Блумър е развивал онлайн бизнес с дигитални активи и е основал базираната в Хонконг имотна агенция "Окей.ком" (Okay.com) заедно с Юан.

Излизането на борсата се случва в момент, когато първичните публични предлагания се възстановяват след продължилия повече от две години сух период на капиталовите пазари в САЩ.

Емитентът на стейбълкойни "Сиркъл Интернет" (Circle Internet) увеличи първоначалното си първично предлагане в началото на юни поради силното търсене от страна на инвеститорите и оттогава акциите му поскъпнаха с над 400 процента. Стейбълкойните представляват криптовалути, чиято стойност е обвързана с конкретен актив, като най-често това е щатският долар, уточнява БТА. Книжата на производителя на софтуер за проектиране "Фигма" (Figma) поскъпнаха с 250 процента при пазарния си дебют преди малко повече от две седмици.

С листването си "Булиш" се присъединява към разрастващия се списък на криптоиграчи, които излязоха на публичните пазари през тази година, подкрепени главно от благоприятните за сектора регулации по време на администрацията на Тръмп.

През юли президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закон за създаване на регулаторен режим за криптовалутите, обвързани с долара, известни като стейбълкойни, което бе огромна победа за поддръжниците на криптовалутите, отдавна лобиращи за такава регулаторна рамка в опит да получат по-голяма легитимност за индустрията, зародила се през 2009 г. като дигитален Див запад, известен със своите иновации и спекулативен хаос.