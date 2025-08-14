Доброволци, горски служители и земеделски производители оказват голяма помощ на противопожарната служба в Русе, каза директорът ѝ комисар Светослав Войчев

Доброволци, горски служители, земеделски производители и фирми оказват голяма помощ на противопожарната служба в Русе при гасене на пожари на огромни площи. Това каза за БТА директорът на регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Русе комисар Светослав Войчев. Той обясни, че всички осем общини в областта имат доброволни формирования.

"При необходимост те биват привлечени да ни окажат помощ. Специализирани групи за гасене на пожари има в Държавно горско стопанство - Бяла, и Държавно ловно стопанство "Дунав". Там организираме обучения преди настъпване на пожароопасния сезон. На терен винаги в горски територии работим с тези специализирани групи и то много добре", каза Войчев. По думите му всички земеделски производители имат необходимата техника, която може да бъде използвана при нужда.

"Те имат едрогабаритна техника, с която може да се заорава и така да се пресича фронтът на пожара. Има и други фирми, които ни помагат при необходимост - например с булдозери, багери и водоноски", каза още директорът на противопожарната служба в Русе. Той обясни, че през тази година са организирани няколко обучения и на т. нар. "спонтанни доброволци".

"Това са хората, които идват на терен по собствено желание. Разяснили сме им с какви облекла да се включат при гасенето на пожара и как да бъдат подготвени. Те получават задачи, които не застрашават живота им", обясни Войчев. Той посочи, че от началото на година броят на пожарите е сравним с този, регистриран за същия период на миналата година, което е оптимистично.

В Русенско през миналата година са възникнали три пожара в горски територии, при които са унищожени 13 дка широколистна и 85 дка иглолистна гора, и три пожара, засегнали посеви, при които са изгорели осем декара пшеница, пет декара ечемик и два декара други култури.

"Отделно, в региона организираме превантивни мероприятия още от началото на пролетта за предотвратяване на пожари. Срещаме се с кметове, земеделски производители, ловни дружинки и туристически сдружения. Разясняваме какви са правилата и нормативните изисквания за пожарна безопасност", каза още Войчев.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов каза за БТА, че съгласно публичния регистър, поддържан от МВР, доброволците на територията на област Русе са 131.

"Навсякъде в региона те са реагирали при кризисни ситуации и са участвали в потушаване на пожари. Наскоро отново имаха ключова роля при овладяването на ситуацията в община Сливо поле и недопускане разрастване на пожар на територията на различни населени места и нанасянето на големи материални щети. Участваха и в овладяването на пожара край русенското село Николово", каза Драганов.

По думите му готовност за реакция има във всички общини от областта, а при нужда и след задействане на съответната процедура през Министерството на отбраната може във всеки момент на денонощието да бъдат осигурени до 15 души личен състав, три-четири високопроходими товарни автомобила и две водоноски, всяка от които е с вместимост от по 1000 литра.

"В състояние сме във всеки момент да активираме и системата BG-ALERT. Непрекъснато сме в контакт с местната власт - както с кметовете, така и с оперативните дежурни. Целта ни е да сведем до минимум времето за реакция в екстремна ситуация", обясни Драганов.

В заповедта на заместник-областния управител на Русе Георги Георгиев от март тази година, с която е обявено началото на пожароопасния сезон в горските територии на Русенска област, се регламентират задълженията на директорите на държавните горски стопанства, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти и на сдружения на ловците, рибарите и туристите, както и на хората, преминаващи или пребиваващи в горските територии.

В пожароопасния сезон, който продължава до края на ноември, се забранява категорично паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Също така изхвърлянето на отпадъци трябва да бъде само на определените за целта места. В заповедта на Георгиев особено внимание е обърнато на направата на нови и поддържането на стари просеки и минерализовани ивици, както и на контрола по създаване и поддържане на такива около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове.

Заместник-областният управител на Русе настоява също за почистване на сухите треви покрай жп линиите и пътищата, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в най-рисковите територии.

Георгиев е поискал и осъществяване на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях. Съгласно заповедта през пожароопасния сезон държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, дирекциите на природните паркове и общинските горски предприятия трябва да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал.