Интензивен е трафикът на ГКПП "Калотина" на изход за леки автомобили

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Калотина" на границата със Сърбия на изход за леки автомобили. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лисичково" на границата с Република Северна Македония в двете посоки, припомнят от "Гранична полиция". На 6 август преминаването в двете посоки на леки и товарни превозни средства през граничния пункт беше временно преустановено заради полагане на завършващ слой асфалт на трасетата в граничната зона, където се извършва цялостна реконструкция. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Румъния движението на граничните пунктове е нормално. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе и по тази причина е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове с Турция.

На границата с Гърция през граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона, напомнят от „Гранична полиция“.На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.