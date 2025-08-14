Мениджърът Луис Енрике похвали вратаря Люка Шевалие след мечтания му дебют за Пари Сен Жермен

site.btaМениджърът Луис Енрике похвали вратаря Люка Шевалие след мечтания му дебют за Пари Сен Жермен
Люка Шевалие впечатли при дебюта си като първи вратар на Пари Сен Жермен при победата на тима за Суперкупата над Тотнъм, получавайки похвали от мениджъра Луис Енрике.
23-годишният бивш вратар на Лил попадна в светлината на прожекторите, след като Енрике ясно заяви по-рано тази седмица, че Джанлуиджи Донарума е отстранен от състава, което накара италианският национал да започне да си търси нов клуб.
Шевалие, който пристигна при парижани в неделя, спечели похвали както от съотборниците си, така и от феновете, след като направи няколко акробатични спасявания, включително опита на Мики ван де Вен по време на изпълнението на дузпи.
"Разчитахме на Люка . . . той току-що пристигна, но беше време да покаже способностите си. Много сме щастливи, защото успя", каза Луис Енрике пред медиите, след като ПСЖ победи Тотнъм с 4:3 след дузпи.
"Това е ПСЖ, трябва да знаеш как да се справиш с напрежението. Люка е вратар от топ класа, способен е на това. Той си свърши работата и за добре дошъл взе трофей", добави той.
Енрике призна, че големия шум около Донарума далеч не е била идеална за клуба.
"Всички говореха за ситуацията, за Люка не беше лесно, но той показа страхотен характер", коментира мениджърът, цитиран от Ройтерс.
"Трудно е да се говори за този мач . . . Тренирахме само пет-шест дни, невероятно е. За нас е наистина специално да спечелим този трофей", каза още треньорът на ПСЖ.
"Всичко е като сценарий: той влиза и спасява дузпа. Това е добър старт за него, доволни сме", заяви съотборникът на Шевалие Усман Дембеле.
"Невероятно е да спечелим по този начин. Този отбор за пореден път показа характер, дори и да не сме в най-добрата си физическа форма. Успяхме да вкараме головете, от които се нуждаехме, чрез смени, а в дузпите имахме играчи, които изпълняваха добре, и вратар, който ни помогна много", добави защитникът Маркиньос.
ПСЖ ще започне кампанията си в Лига 1 срещу Нант в неделя.
