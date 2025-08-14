Омбудсманът Велислава Делчева организира изслушване на номинираните кандидати за заместник-омбудсман

Омбудсманът Велислава Делчева организира днес изслушване на номинираните кандидати за заместник-омбудсман, според съобщение на официалната интернет страница на институцията. В него се уточнява, че в условията на публичност и прозрачност изслушването ще се излъчва в реално време в YouTube и на сайта на омбудсмана.

До изтичането на крайния срок на 6 август 2025 г. в деловодството на институцията са постъпили три кандидатури – на Мария Филипова, предложение на Българска национална асоциация „Активни потребители“, на Марина Кисьова де Хеус, предложение на Фондация „Екатерина Каравелова“ и на Деница Димитрова, предложение на Национална мрежа за децата.

На 25 юли т.г. Народното събрание прие процедурни правила за номиниране и избор на заместник-омбудсман, според които общественият защитник Велислава Делчева трябва да внесе кандидатурата на своя заместник в парламента.

Велислава Делчева бе избрана за омбудсман от парламента на 18 юли 2025 г.

През септември предстои омбудсманът да представи одобрения кандидат в ресорната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, след което той трябва да бъде гласуван и в пленарна зала, се припомня в съобщението.



