Париж остава притегателно място за кинорежисьорите

Париж продължава да е декор за игрални филми и телевизионни сериали. През 2022 г. във френската столица е имало повече от 7000 снимачни дни, предаде АФП.

Там са снимани "Емили в Париж", "Лупен", новият филм на Уди Алън. Пълнометражните продукции са 102, а телевизионните серии - 68, показват данни от кметството.



Докато при пълнометражните филми има лек спад спрямо 2021 г. (-8), при телевизионните серии се наблюдава ръст (+25). А общият брой на снимачните дни "изглежда се стабилизира около 7000", на същото ниво като през 2021 г., белязано от "ефекта на наваксване сред КОВИД", казва Карин Ролан, заместник-директор за "Култура".

Сред пълнометражните филми са новото заглавие на Уди Алън. Той снима в Париж два месеца. Но за непрекъснатото увеличаване на броя на снимачните дни в Града на светлината от няколко години допринасят преди всичко сериалите.

Сред големите видеоплатформи е Нетфликс с новите сезони на "Лупен" и "Емили в Париж", а също "Берлин", продължението на "Къща от хартия", което ще бъде излъчено през декември.

Два исторически сериала - "Бенджамин Франклин" и "The New Look" за живота на Кристиан Диор - изискват повече от шест месеца снимки в Града на светлината.

В този динамичен контекст кметството заедно с Националния център за кино и професионалисти се стремят да въведен екологични норми, особено за превозните средства и запазването на места за паркиране, което поражда напрежение сред живеещите наоколо хора. Филмовите екипи трябва да бъдат оборудвани и с по-модерни генератори, за да бъде "намален шумът и замърсяването на околната среда".