Неманя Матич се завръща в Италия

Мирослав Димитров
AP Photo/Jeremias Gonzalez
Рим,  
22.08.2025 11:45
 (БТА)

Полузащитникът Неманя Матич е близо до преминаване в Сасуоло, съобщава журналистът Фабрицио Романо.

Според източника, 37-годишният сърбин се е съгласил да подпише едногодишен договор с италианския отбор, който включва удължаване за още един сезон.

През миналия сезон Матич игра за френския Олимпик Лион, като записа 58 мача за клуба, отбеляза 1 гол и направи 1 асистенция.

Халфът е играл още за Бенфика, Челси, Манчестър Юнайтед, Рома и др.

/МД/

