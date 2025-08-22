Неманя Матич се завръща в Италия

site.btaНеманя Матич се завръща в Италия
Полузащитникът Неманя Матич е близо до преминаване в Сасуоло, съобщава журналистът Фабрицио Романо.
Според източника, 37-годишният сърбин се е съгласил да подпише едногодишен договор с италианския отбор, който включва удължаване за още един сезон.
През миналия сезон Матич игра за френския Олимпик Лион, като записа 58 мача за клуба, отбеляза 1 гол и направи 1 асистенция.
Халфът е играл още за Бенфика, Челси, Манчестър Юнайтед, Рома и др.
/МД/
