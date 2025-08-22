Вингегор ще пропусне Световното първенство по колоездене, за да се съсредоточи върху Европейския шампионат

Двукратният победител в Тур дьо Франс Йонас Вингегор няма да се състезава на Световното първенство по колоездене следващия месец и вместо това е решил да се съсредоточи върху Европейското първенство, съобщи колоездачът на Visma-Lease a Bike, цитиран от Ройтерс.

28-годишният датчанин, който завърши втори след словенеца Тадей Погачар в последните две издания на Обиколката на Франция, ще се състезава на Обиколката на Испания, където е фаворит, след като Погачар реши да пропусне събитието, за да си почине.

"Решихме да не ходим на Световното. Не се вписва особено в плановете“, каза Вингегор пред репортери на пресконференцията си за Вуелтата.

"Решихме обаче, че искаме да се състезаваме на Европейското първенство. Разбира се, трябва да си наистина свеж и да имаш всичко необходимо, за да отидеш на Световното първенство тази година, това наистина изисква много от колоездача, който участва. Тъй като не знаех как ще се справя с тази Вуелта и с това как я преживявам сега, решихме, че е по-добре да не го правя. Все още обаче искам да участвам на Европейското първенство.“

Вуелтата с 21 етапа се провежда от 23 август до 14 септември. Световното първенство се провежда в Кигали, Руанда, от 21 до 28 септември, като това е първият път, когато събитието се провежда в Африка. Европейското първенство ще се проведе във Франция от 1 до 5 октомври.