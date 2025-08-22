Повече от 1600 студенти от Варненския свободен университет ще практикуват в реална работна среда

Общо 1640 студенти от Варненския свободен университет (ВСУ) „Черноризец Храбър“ ще практикуват в реална работна среда по проекта „Студентски практики – от висше образование към заетост“, в който висшето училище е партньор, съобщиха от БТА от Областния информационен център - Варна.

Целта на проекта е подобряване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда, насърчаване въвеждането на дуално обучение във висшето образование и укрепване на връзките между висшите училища и работодателите.

Проектът дава възможност 1640 студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“ да придобият ценен практически опит в реална работна среда като част от обучението си по съответната образователно-квалификационна степен. Идеята е да се улесни преходът от университетската скамейка към пазара на труда, да се насърчи сътрудничеството между висшите училища и работодателите и да се създадат устойчиви механизми за професионална реализация на младите хора. Практиката се провежда в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда, индивидуално или в групи. Всеки студент работи под наставничеството на преподавател от Варненския свободен университет и под ръководството на ментор от съответната организация.

В практическото обучение могат да се включат всички действащи студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти на Министерството на образованието. Допустими са и завършили семестриално студенти, които все още не са положили държавен изпит. Един студент може да участва веднъж за всяка образователно-квалификационна степен по дадена специалност, а в определени случаи (напр. за „магистър“ след средно образование) – до два пъти. Университетът приема документи по проекта от 7 юли тази година, обясниха за БТА от висшето училище.

Успешно завършилите студенти получават удостоверение и стипендия в размер на 1080 лева. Подобна възможност ще имат и възпитаници на останалите пет висши училища във Варна.

Проектът се финансира от Програма „Образование“ 2021–2027 г., а общата му стойност е 187 247 591 лева. Бенефициент е Министерство на образованието и науката, а партньори са 44 университета от цялата страна.

В изпълнение на проекта 40 099 студенти от цялата страна ще проведат практики, ще бъде въведено дуално обучение в поне пет висши училища, над 2 594 студенти ще участват в него, а 6 669 ще получат подкрепа за развитие на предприемачески умения и компетентности. Ще бъдат организирани и обучения за преподаватели и служители от висшите училища.

Проектът е започнал на 17 декември миналата година и ще продължи до същата дата на 2029 година.