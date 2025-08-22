Полицаи задържаха двама водачи, употребили наркотици, след скандал за отнето предимство на шуменски булевард

Полицаи задържаха двама водачи, употребили наркотици, след скандал за отнето предимство на бул. „Симеон Велики“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Скандалът на шуменския булевард между двама шофьори е възникнал вчера около 15:15 часа, след което мъж на 59 години, който управлявал автомобил „Форд“, е нанесъл удар с ръка по страничното огледало на лека кола „Тойота“, зад волана на която бил 48-годишен водач.

Двамата са изпробвани с техническо средство за употреба на наркотици, като при по-възрастния мъж са отчетени опиати, а при по-младия - амфетамин. Взети са им и кръвни проби за химичен анализ.

Мъжете са задържани за срок до 24 часа. Образувани са досъдебни производства. Работата по случая продължава.

От началото на годината в Шуменско са установени 156 неправоспособни шофьори, 120 водачи, управлявали след употреба на алкохол, и 34-ма, седнали зад волана след употреба на наркотици. Само за изминалата седмица по пътищата в областта са установени 2052 нарушения, съобщи на 14 август директорът на Областната дирекция на МВР в Шумен ст. комисар Георги Гендов.