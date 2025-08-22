Подробно търсене

Полицаи задържаха двама водачи, употребили наркотици, след скандал за отнето предимство на шуменски булевард

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Полицаи задържаха двама водачи, употребили наркотици, след скандал за отнето предимство на шуменски булевард
Полицаи задържаха двама водачи, употребили наркотици, след скандал за отнето предимство на шуменски булевард
Снимка: Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов (архив)
Шумен ,  
22.08.2025 11:48
 (БТА)

Полицаи задържаха двама водачи, употребили наркотици, след скандал за отнето предимство на бул. „Симеон Велики“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Скандалът на шуменския булевард между двама шофьори е възникнал вчера около 15:15 часа, след което мъж на 59 години, който управлявал автомобил „Форд“, е нанесъл удар с ръка по страничното огледало на лека кола „Тойота“, зад волана на която бил 48-годишен водач. 

Двамата са изпробвани с техническо средство за употреба на наркотици, като при по-възрастния мъж са отчетени опиати, а при по-младия - амфетамин. Взети са им и кръвни проби за химичен анализ. 

Мъжете са задържани за срок до 24 часа. Образувани са досъдебни производства. Работата по случая продължава.

От началото на годината в Шуменско са установени 156 неправоспособни шофьори, 120 водачи, управлявали след употреба на алкохол, и 34-ма, седнали зад волана след употреба на наркотици. Само за изминалата седмица по пътищата в областта са установени 2052 нарушения, съобщи на 14 август директорът на Областната дирекция на МВР в Шумен ст. комисар Георги Гендов. 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:12 на 22.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация