Футболистите на Левски получиха почивен ден в събота, Георги Костадинов и Мустафа Сангаре продължават да се готвят по индивидуална програма

Футболистите от представителния отбор на Левски получават почивен ден в събота, съобщиха от клуба.



"Сините" снощи изиграха 12-ата си официална среща за сезона от 10 юли насам, която загубиха с 0:2 от АЗ Алкмаар на националния стадион "Васил Левски" в първия плейоф за влизане в групите на Лигата на конференциите. Поражението беше първо за отбора Хулио Велскес в редовното време на мач от 13 април, когато левскарите паднаха като домакините от Черно море с 1:2 за първенство.

Веласкес насрочи едно занимание за днес от 11:00 часа на "Герена", което беше възстановително за титулярите от двубоя срещу нидерландците. Халфът Асен Митков, който беше заменен принудително в 58-ата минута вчера вечерта заради мускулно схващане, е добре и състоянието му не е притеснително. Той със сигурност ще бъде на линия за реванша в Алкмаар.



Други двама от основните футболисти на Левски - Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, продължават да се готвят по индивидуална програма заради контузии. Те пропуснаха първия мач с АЗ, като шансовете на капитана и лидер в полузащитната линия Костадинов да играе в ответната среща в Нидерландия идния четвъртък са по-големи, а за централния нападател Сангаре ще се решава в последния момент.



"Сините" отложиха двубоя си с Ботев в Пловдив от шестия кръг на Първа лига, насрочен за този уикенд, за да насочат изцяло вниманието си към предстоящия реванш с АЗ Алкмаар на 28 август от 20:30 часа.

От клуба пък благодариха на феновете за мощната подкрепа от над 30 хиляди по трибуните снощи.

"Футболът е игра на голове. Но и игра на емоции. А европейските вечери имат един особен емоционален заряд, защото защитаваш честта на Левски пред цяла България. И можем да сме горди, че отборът и публиката заедно показаха, че мястото ни е в Европа. Остават 6 дни до реванша", написаха от управата.