Фондовите пазари в Азия закриха сесиите възходящо, противно на снощния спад на Уолстрийт преди речта на Пауъл в Джаксън Хоул

Азиатските борси приключиха днешната сесия с повишения на индексите, като инвеститорите останаха предпазливи преди речта на президента на Управлението за федерален резерв на САЩ Джером Пауъл пред икономическия форум в Джаксън Хоул, предаде Ройтерс.

В Токио основният индекс Nikkei 225 прекъсна три поредни дни на спад, отбелязвайки леко увеличение с 23,12 пункта или 0,05 на сто до 42 633,29 пункта. По-широкият индекс Topix добави 17,92 пункта или 0,58 на сто до 3100,87 пункта.

На водещия пазар акциите на банките, застрахователните компании и доставчиците на финансови услуги бяха сред най-поскъпналите.

Щатският долар временно се покачи до нива над 148 йени в Токио на фона на растящите доходност на американските държавни облигации.

Китайските пазари също отбелязаха ръстове – индексът CSI 300 наддаде с 2,10 на сто до 4378 пункта, докато хонконгският Hang Seng се повиши с 0,93 на сто до 25 339,14 пункта.

В Сеул основният индекс Kospi е нагоре за втори пореден ден - с 0,86 на сто до ниво 3168,73 пункта. Южнокорейският вон поскъпна спрямо щатския долар.

Австралият S&P/ASX 200 обаче спадна с 0,57 на сто до 8967,40 пункта.

Тенденцията на Уолстрийт снощи бе низходяща. Пазарните участници се опасяват, че Пауъл може да заеме по-рестриктивна позиция в днешното си изказване в Джаксън Хоул, предаде Ройтерс.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average загуби 152,81 пункта или 0,34 на сто до 44 785,5 пункта.

По-широкият S&P 500 намаля с 25,61 пункта или 0,4 на сто до 6370,17 пункта, а индексът на високотехнологичните компании Nasdaq Composite – със 72,54 пункта или 0,34 на сто до 21 100,31 пункта.