Индексите на европейските борси се отправиха нагоре в ранната търговия

Статуя "Бик и мечка" пред фондовата борса във Франкфурт. Снимка: Спас Стамболски/БТА, архив
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
22.08.2025 11:52
 (БТА)
Европейските борсови индекси поеха нагоре малко след откриването на днешните търговски сесии на Стария континент, информира Си Ен Би Си.

Във Франкфурт  DAX расте с 0,02 на сто до 24 299,35 пункта към 11:39 часа българско време. Водещият германски индекс откри търговията със спад от 0,17 на сто, след като най-новите официални данни показаха, че икономиката на Германия се е свила повече от прогнозираното през второто тримесечие.

Парижкият индекс САС 40 записа ръст с 0,15 на сто до 7950,04 пункта, а лондонският FTSE 100 загуби 0,06 на сто до 9303,53 пункта.

Индексът FTSE MIB в Милано прибави 0,25 на сто до 43 123 пункта, а швейцарският SMI - с 0,15 на сто до 12 260,4 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 също нараства с 0,16 на сто до 559,94 пункта.

