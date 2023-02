Мемоарите на Барбра Стрейзанд излизат през ноември

Дългоочакваните мемоари на Барбра Стрейзанд - проект, за който американската певица и актриса говори от години, ще се появят на книжния пазар през есента, предаде Асошиейтед прес.

От издателство "Вайкинг", подразделение на "Пенгуин Рандъм Хаус", съобщават, че автобиографичната книга, озаглавена "Казвам се Барбра" (My Name is Barbra), ще излезе на 7 ноември.

"Десетки книги са написани за Стрейзанд. Сега тя разказва историята си със собствени думи", отбелязват от "Вайкинг".

"My Name is Barbra" е и заглавието на албум на певицата от 1965 г. и на специално телевизионно предаване.

Издателите отдавна чакат мемоарите на Барбра Стрейзанд. През 2021 г. певицата и актриса сподели в шоуто на Джими Фалън, че още в началото на 80-те години на миналия век бившата първа дама на САЩ Жаклин Кенеди Онасис я е помолила да ги напише.

През 2009 г., в интервю за Асошиейтед прес по повод книга, която е написала за къщата си в Малибу, Калифорния, Стрейзанд спомена, че пише глави за живота си на ръка.

"Вървя напред-назад", каза тя тогава. "Наистина ли искам да пиша за живота си? Наистина ли искам да преживея живота си отново? Не съм сигурна".

Мемоарите на Барбра Стрейзанд, които все още нямаха заглавие, бяха обявени за първи път през 2015 г., като тогава се говореше, че ще бъдат издадени две години по-късно. Препратката към тях, публикувана през същата година на сайта й, по-късно беше изтеглена.

Финансовите условия за мемоарите не бяха оповестени. Стрейзанд беше представлявана от Робърт Барнет, адвокат от Вашингтон, сред чиито известни клиенти фигурират Барак Обама и Елтън Джон.

Осемдесетгодишната Барбра Стрейзанд каза на Фалън, че е написала повече от 800 страници и има достатъчно истории, с които да ги запълни. Тя се е срещала с много известни личности - от Джон Ф. Кенеди и Джуди Гарланд до Селин Дион и Пол Маккартни.

Сред филмите с нейно участие са "Весело момиче", "Каквито бяхме", "Роди се звезда". Глобалните продажби на записите й надхвърлят 150 милиона копия.

Барбра Стрейзанд избягва да обсъжда личния си живот, включително връзките си с актьора Елиът Гулд и продуцента Джон Питърс. От 1998 г. е омъжена за актьора Джеймс Бролин.