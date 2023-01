Певицата Сиза запазва челната позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Сиза за трета поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителката запазва първенството с албума "SOS", от който за периода на отчитане са продадени 128 000 еквивалентни единици.

Втората позиция също остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от певицата Тейлър Суифт със 106 000 продадени еквивалентни единици от албума "Midnights".

Половината от албумите в челната десетка са празнични. Най-високо класираният сред тях - на трето място с 62 000 продадени еквивалентни единици, е "Christmas" на Майкъл Бубле.

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от рапъра и продуцент Метро Бумин с "Heroes & Villains" (58 000 еквивалентни единици) и Нат Кинг Коул с

"The Christmas Song" (57 000 еквивалентни единици).

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още албумите "Her Loss" на Дрейк и 21 Савидж, "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни, компилацията от коледни песни "A Christmas Gift for You From Phil Spector", продуцирана от Фил Спектър, "Merry Christmas" на Марая Кери и "A Charlie Brown Christmas" на триото на Винс Гаралди.