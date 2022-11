Тес Гънти и Имани Пери са сред лауреатите на Националните литературни награди на САЩ

Дебютният роман на Тес Гънти "The Rabbit Hutch" ("Клетка за зайци") спечели Националната литературна награда на САЩ за художествен роман, съобщи Асошиейтед прес.

Писателката, която е на 30 години, бе сред тримата писатели, номинирани с първите си издадени романи.

Наградата за нехудожествена проза бе присъдена на Имани Пери за "South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation". Сабаа Тахир спечели приза в категорията за младежка литература за "All My Rage'' ("Целият ми гняв"). За поезия бе отличен Джон Кийн за "Punks: New and Selected Poems''. Аржентинската авторка Саманта Шуеблин и преводачката Меган Макдауъл спечелиха наградата за преводна литература за "Seven Empty Houses'' ("Седем празни къщи").

Националната литературна награда на САЩ във всяка от категориите е с премия от 10 000 щатски долара.