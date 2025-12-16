Творци от България и Турция се срещат „Под седемте тепета“ в Пловдив

Изложба на общо 60 творци от България и Турция ще бъде открита на 18 декември в галерия „Пловдив“, съобщават от Дружеството на пловдивските художници.

По думите им в сърцето на един от най-древните живи градове в света, където културите се преплитат от векове, изкуството отново ще докаже, че за приятелството няма граници.

Те посочват, че изложбата, озаглавена „Под седемте тепета“, е плод на вдъхновяващото сътрудничество между Генералното консулство на Република Турция в Пловдив и Българо-турския литературен клуб. Проектът цели да поддържа живото културно взаимодействие в града, превръщайки галерийното пространство в поле за диалог и сплотеност, да утвърждава културния обмен, взаимното уважение и традиционно добрите връзки между двата народа.

Куратор на експозицията е художничката Айнур Каплан от Измир, която събира в Пловдив 30 утвърдени автори от различни точки на Турция – университетски преподаватели, галеристи и творци с международно признание.

От българска страна ще се включват 30 изявени пловдивски автори, сред които преподаватели в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ (АМТИИ)-Пловдив и Националната художествената гимназия „Цанко Лавренов“-Пловдив, чиито имена са дълбоко вплетени в съвременния художествен живот на страната. Визуалната концепция на събитието е дело на доц. д-р Александър Гьошев.

„Тази изложба е празник на изкуството, което не разделя, а обединява. Тук границите се превръщат в мостове. Галерия “Пловдив” ще се превърне в поле на приятелски срещи, културни връзки и празник на изкуството, за което няма граници, няма разделение и има сплотеност. Изложбата няма да бъде само единична проява, идеята е да се създаде трайно сътрудничество и споделени културни изяви. Създаден е дигитален двуезичен каталог, който ще бъде разпространен и ще запази това събитие във времето“, споделят организаторите.

Събитието се провежда под патронажа на Генералния консул на Република Турция в Пловдив - Емре Манав. Проектът се осъществява с подкрепата на Факултета по изящни изкуства към Университета „Хаджи Байрам Вели“ (Анкара) и Културно-литературното списание „Нöбет Тепе“ (Пловдив).