„Иванов“ по Чехов е най-новото заглавие в афиша на театър „Възраждане“

„Иванов“ по Чехов е най-новото заглавие в афиша на столичния театър „Възраждане“. Премиерата е на 11 декември, информират от трупата.

„Човекът в тривиалния патриархален свят, неговите маршрути на разпятието и индивидуализиращата го грешка – неумел играч на неравен терен с колеблив отпор и гарантиран провал. Животът като състезание, неточни удари, пирови победи, несъстоятелно надмощие, безпътица. Кризата в обществото срещу кризата в душата. Мъж с неизменно ярко присъствие.

Историята на впечатляващ негерой с обезличаваща го фамилия. Обикнат в момента на своята сила (от Сара) или на своята слабост (от Саша), той е пречупен и (само)изолиран. Историята на всеки от нас“ – думи на проф. Людмил Димитров, автор на превода. Той припомня думите на Чехов: „Иванови са хиляди. Най-обикновен човек, съвсем не герой…“.

„Проиграл шансовете си. Наличен, но фиктивен участник в живота на обкръжаващите го. Епизодично лице в ролята на основен персонаж, към когото гравитират всички. Губещ и парадоксално – любимец. Никой. И все пак…“, продължава разсъжденията си проф. Димитров.

Режисьор на представлението е Стилиян Петров, който през 2023 г. постави „Три сестри“ на същата сцена, отново в специално направен превод от проф. Димитров.

В „Иванов“ участват Мариана Жикич, Донка Аврамова-Бочева, Виттория Николова, Лили Шомова, Жана Рашева, Йордан Ръсин, Анатоли Лазаров, Георги Златарев, Никола Мутафов, Георги Няголов, Калоян Карагинев. Сценографията е на Никола Тороманов, костюми – Ясмин Манделли, композитор – Милен Кукошаров.

/ДД