Подробно търсене

Общо 76 майсторски класове се организират до края на 2025 г. по Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“

Димитрина Ветова
Общо 76 майсторски класове се организират до края на 2025 г. по Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“
Общо 76 майсторски класове се организират до края на 2025 г. по Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“
Снимка: Министерство на образованието и науката
София,  
17.11.2025 16:17
 (БТА)
Етикети

Общо 76 майсторски класове се организират до края на 2025 г. в рамките на Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“, модул 1, по който се изпълняват дейности за продължаваща квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти. Това съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН) в сайта си.

Обученията са в три направления - майсторски класове за подходи за формиращо оценяване и преподаване в контекста на националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити, майсторски класове за преподаване, насочено към повишаване на четивната грамотност на учениците и майсторски класове за местни модели за повишаване на резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.

Графикът за майсторските класове е публикуван в сайта на Министерството на образованието и науката, в раздела „Педагогически специалисти“.

В новата рубрика, в сайта на МОН, учителите, директорите и другите педагогически специалисти могат да открият полезна информация относно различните възможности за продължаваща квалификация - 800 програми за продължаваща квалификация в акредитираните висши училища и 176 в специализираните обслужващи звена на МОН. По този начин Министерството на образованието и науката ще осигури по-добра публичност и достъпност на възможностите за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти.

С информацията за майсторските класове, желаещите могат да се запознаят на този адрес в сайта на МОН.

Педагогическите специалисти са учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, както и ръководителите на направлението „Информационни и комуникационни технологии“, възпитателите, психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, хореографите и треньорите по вид спорт. Педагогическите специалисти са тези, които обучават и възпитават децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Квалификацията на учителите е един от основните фактори за подобряването на качеството и ефективността на образованието и обучението, поясняват от образователното министерство.

 

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:53 на 17.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация