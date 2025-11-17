Общо 76 майсторски класове се организират до края на 2025 г. по Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“

Общо 76 майсторски класове се организират до края на 2025 г. в рамките на Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“, модул 1, по който се изпълняват дейности за продължаваща квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти. Това съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН) в сайта си.

Обученията са в три направления - майсторски класове за подходи за формиращо оценяване и преподаване в контекста на националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити, майсторски класове за преподаване, насочено към повишаване на четивната грамотност на учениците и майсторски класове за местни модели за повишаване на резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.

Графикът за майсторските класове е публикуван в сайта на Министерството на образованието и науката, в раздела „Педагогически специалисти“.

В новата рубрика, в сайта на МОН, учителите, директорите и другите педагогически специалисти могат да открият полезна информация относно различните възможности за продължаваща квалификация - 800 програми за продължаваща квалификация в акредитираните висши училища и 176 в специализираните обслужващи звена на МОН. По този начин Министерството на образованието и науката ще осигури по-добра публичност и достъпност на възможностите за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти.

С информацията за майсторските класове, желаещите могат да се запознаят на този адрес в сайта на МОН.

Педагогическите специалисти са учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, както и ръководителите на направлението „Информационни и комуникационни технологии“, възпитателите, психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, хореографите и треньорите по вид спорт. Педагогическите специалисти са тези, които обучават и възпитават децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Квалификацията на учителите е един от основните фактори за подобряването на качеството и ефективността на образованието и обучението, поясняват от образователното министерство.