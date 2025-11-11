Националният детско-юношески фолклорен фестивал „Мисионис пее и танцува“ ще събере за десети път млади таланти в Търговище. Очаква се в събота и неделя (15 и 16 ноември) на сцената на Младежкия дом в областния град да се представят повече от 450 участници от региона и страната, каза за БТА фолклористът Светла Стаменова от организаторите на форума.

Фестивалът „Мисионис пее и танцува“ се организира от клуб за народни танци „Джумалийци“ – Търговище, с подкрепата на Община Търговище. Събитието се провежда в четири тематични раздела – вокални групи, индивидуални изпълнители, детско-юношески танцови състави и инструменталисти. Организаторите са впечатлени от големия брой на децата, които ще се представят в раздела за инструменталисти – кавалджии, гадулари, гайдарджии, отбеляза Стаменова.

Според регламента на форума във всеки от разделите участниците ще бъдат оценявани и по възрастови групи. За вокалните и инструментални изпълнения са определени четири възрастови групи: деца до седем години, ученици от първи до четвърти клас, от пети до седми клас и от осми до дванадесети клас. Само представянето на танцовите състави ще се оценява в три възрастови групи – деца до седем години, ученици от първи до седми клас и отделно - от гимназиален етап на средното образование.

И тази година за участие във фестивала „Мисионис пее и танцува“ ще дойдат млади таланти от различни краища на страната. Младите таланти на Търговище, като домакини на проявата, традиционно имат силно представяне. Ще се представят възпитаниците на Второ Средно училище (СУ) „Проф. Никола Маринов“, вокалната група на Първо СУ „Св. Седмочисленици“, солисти на Представителния детско-юношески фолклорен ансамбъл „Шарено герданче“, съставите, творящи към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс и състави от детски градини в града.

Светла Стаменова подчерта, че също, както и предходни години, с висок брой участници ще се представи СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен. Много на брой се очаква да бъдат и възпитаниците на Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ от село Широка лъка.

Оценяването на изпълненията е поверено на жури от утвърдени специалисти в областта на българския танцов, музикален и певчески фолклор. В състава му са трима преподаватели от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив. Това са Данка Цветкова, Зоя Микова и Стефан Йорданов.

Началото на фестивала е в 10:00 ч. в събота, като залата на Младежкия дом ще бъде отворена и в двата дни на провеждането му. Всеки, който желае да се наслади на изпълненията на талантливите участници, е добре дошъл, каза още Стаменова.