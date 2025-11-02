Хореографът Мария Атанасова е „Будител на 2025 година“ в община Чирпан

С признание към делото ѝ за съхраняването и предаването на българските традиции, дългогодишният хореограф Мария Атанасова бе отличена с приза „Будител на 2025 година“ на Община Чирпан. В продължение на десетилетия тя е двигател на творческия живот в града, като ръководител на танцов състав „Чирпанлии“. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

С любов към народните танци и родния фолклор Атанасова възпитава у децата и младежите чувство на принадлежност, отговорност и гордост да бъдат българи, коментираха организаторите. Признанието бе връчено по време на тържеството за Деня на народните будители, което се проведе във Военния клуб в Чирпан. Събитието събра учители, ученици, общественици и гости, за да отдадат почит на хората на духа и знанието. „Будителството днес се измерва не само с думи, а и с действия - в постоянството, с което пазим живи нашите традиции и идентичност“, каза на церемонията заместник-кметът Иван Станчев, цитиран от пресцентъра.

В своето слово Мария Атанасова благодари за високото признание и го посвети на всички, които чрез изкуството и знанието поддържат жива искрата на българския дух.

Тържествената програма беше изпълнена с много настроение и вдъхновение. Учениците от Начално училище „Климент Охридски“ представиха музикално-театралния разказ „Аз, Петър Берон и Рибният буквар“, а малчуганите от детските градини „Здравец“, „Слънце“ и „Калина Малина“ зарадваха публиката с пъстри изпълнения, напомнящи, че възрожденският дух живее в сърцата на най-малките, посочват от Община Чирпан.

Оттам съобщават, че са наградени и изявени ученици от общината, отличили се с високи резултати и доброта - Велина Стефанова, Даниъл Николов, Паола Жекова, Дамян Николов, Габриела Стефанова, Христина Попова, Даница Сократова, Пламена Алексиева, Стефани Петкова, Димитър Търгов и Никола Грудев.

БТА припомня, че миналата година със званието "Будител на годината" бе удостоена Валентина Петкова, старши учител в Основно училище "Климент Охридски" в Чирпан. Община Чирпан започна прием на номинациите в средата на октомври.