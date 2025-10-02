Фирма "Региоком България" търси кадри с немски език и дигитални умения, каза Лора Иванова от русенския офис на компанията

Фирма "Региоком България" има нужда от кадри с много добро владеене на немски език - писмено и говоримо, и с компютърна грамотност. Това каза в интервю за БТА специалистът по подбор на персонал в русенския офис на компанията Лора Иванова.

"Региоком България" е част от дружеството "Региоком", което има повече от 6000 служители в Германия, Австрия, България, Турция и Гърция.

"Това е един от водещите доставчици на услуги в Европа в сферата на обслужването на клиенти, BPO и ИТ услугите. Основната дейност е свързана с професионалното обслужване на клиенти за водещи концерни в телекомуникационния, енергийния и транспортния сектор", обясни Иванова.

У нас компанията има повече от 1400 служители, които работят в София, Варна, Велико Търново, Русе, Бургас, Стара Загора, Добрич и Пловдив. Те обслужват немски и австрийски клиенти в сферата на енергетиката, телекомуникациите, транспорта и търговията.

"Компанията разполага също с множество ИТекипи и е доверен партньор на различни контрагенти за разработване на софтуерни продукти и системи. Повече от 250 ИТ специалисти от Германия и България използват най-модерни технологии при разработването на проекти за големи компании в различни сектори на икономиката", каза Иванова.

Тя обясни, че работният език във фирмата е немски и без него качественото обслужване не би било възможно. "В този смисъл езиковите умения са с приоритет пред формалното образование. Изискваме поне средно образование, но решаващо е не какво е образованието, а какви са комуникативните умения, езиковата култура и способността за работа с клиенти", каза Иванова.

По думите й добрата компютърна грамотност също е от съществено значение - работата включва използване на различни системи, чат платформи, CRM-програми и бързо писане.

"Езикът и дигиталните умения са определящи, а образованието и опитът се разглеждат в контекста на способността на кандидата да се адаптира и комуникира ефективно", каза Лора Иванова.

Тя обясни, че откриването на подходящи кадри е предизвикателство основно заради изискването за владеене на немски език на високо ниво.

"На пазара на труда има недостиг на кандидати с добро ниво на немски език, особено когато се търси комбинация от езикови умения, комуникативност и добра техническа грамотност. Вярвам, че с добре структурирана стратегия за подбор и реалистични очаквания подходящите кандидати могат да бъдат открити - особено сред млади хора, завършили езикови гимназии или с опит в Германия и Австрия", каза още Лора Иванова.

Тя обясни, че в компанията, в която работи, има ясна политика да се предлагат по-високи позиции първо на настоящите служители, които проявяват желание и потенциал за професионално развитие.

"Вярваме, че най-добрите кандидати за лидерски и ключови роли са тези, които вече са част от екипа ни и познават компанията отвътре. Ако никой от колегите не откликне на предложената възможност, тогава публикуваме позицията в различни платформи за работа, за да привлечем свежи таланти с нови идеи и опит", каза Лора Иванова.

Тя обясни, че в компанията се организират редовни обучения в партньорство с опитни ментори от Германия, а целта е осигуряване на ефективно личностно и професионално развитие.

"Особено внимание отделяме на това нашите служители винаги да бъдат добре подготвени и уверени в изпълнението на своите задължения. Разработена е и вътрешна програма за развитие на таланти, която е достъпна за всички служители с амбиции за кариерно развитие и усъвършенстване. Дейността ни се осъществява съобразно немските стандарти, като гарантираме комфортни условия на труд, включващи достъпен офис с безплатен паркинг, индивидуални работни пространства, зони за отдих и корпоративни инициативи за укрепване на екипния дух", каза Лора Иванова.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.