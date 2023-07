Японски комунални компании получиха разпореждане да предприемат мерки, след като бе установен картел помежду им

След като е установено, че четири големи японски компании за комунални услуги са сформирали картел на пазара на електроенергия, Министерството на икономиката на Япония съобщи днес, че е наредило на дружествата да подобрят дейността си, предаде Киодо.

Компаниите "Кансай Електрик Пауър" (Kansai Electric Power Co.), "Чугоку Електрик Поуър" (Chugoku Electric Power Co.), "Киушу Електрик Пауър" (Kyushu Electric Power Co.) и нейното дъщерно дружество за продажба на електроенергия са длъжни да представят плановете си за подобрения на функционирането си до 10 август. Така те трябва да предотвратят евентуално подобно картелно споразумение в бъдеще.

Комитетът за наблюдение на пазара на газ и електроенергия към Министерството на икономиката, търговията и промишлеността заключи, че действията на доставчиците на комунални услуги са възпрепятствали либерализацията на пазара на електроенергия на дребно и развитието на електроенергийния сектор.

Търговският отдел на "Чубу Електрик" (Chubu Electric), компанията майка на "Чугоку Електрик Поуър" обяви, че ще отговори на изискванията по подходящ начин след задълбочено проучване на детайлите. Останалите компании, участващи в картела, се ангажираха да предотвратят повторна поява на подобни инциденти.

Множество случаи на неправомерно поведение от страна на големите енергийни компании в Япония напоследък ги постави в светлината на прожекторите. През април "Кансай Електрик Пауър" и "Киушу Електрик Пауър" също получиха отделни нареждания да предприемат мерки, заедно с три други местни комунални дружества, заради неоторизиран достъп до клиентска информация на конкурентни търговци на електроенергия.

През март "Чубу Електрик", "Чугоку Електрик Поуър" и "Киушу Електрик Пауър" бяха осъдени да платят глоби за общо 101 милиарда йени (731 милиона щ. долара), от Японската комисия за справедлива търговия, за нарушаване на антимонополните разпоредби чрез формиране на картели.

Сумата бе най-високата, налагана някога от антитръстовия надзорен орган в страната.