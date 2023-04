Южна Корея планира да подкрепи финансово местните производители на батерии, за да отговори на Закона за намаляване на инфлацията в САЩ

Южна Корея планира да предостави 7 трилиона вона (5,31 милиарда щ. долара) под формата на финансова подкрепа на местните производители на батерии през идните пет години, за да им помогне да отговорят на американския Закон за намаляване на инфлацията (IRA) и да повишат своята конкурентоспособност в сектора. Това заяви южнокорейският министър на търговията, промишлеността и енергетиката, цитиран от Йонхап.

Наред с други мерки, правителството възнамерява да разшири финансирането на тези компании при по-ниски ставки и застрахователни премии, за да подпомогне на инвестициите на местните производители на батерии в съоръжения в Северна Америка.

Законът за намаляване на инфлацията на САЩ предвижда предоставяне на до 7500 долара под формата на данъчни кредити на купувачите на електромобили, чиито превозни средства са сглобени в Северна Америка. Той също така изисква батериите за тези превозни средства да бъдат произведени с определена пропорция суровини, добивани или преработени в САЩ или държави, които имат споразумения за свободна търговия с Вашингтон.

"Тъй като Законът за намаляване на инфлацията предизвика бърза промяна на глобалните бизнес обстоятелства в сектора (на производство) на батерии, правителството и частният сектор трябва да работят заедно за постигане на решения. Правителството ще подкрепи напълно производителите на батерии за продължаващите им постижения на световния пазар", каза министърът на търговията, промишлеността и енергетиката И Чан-ян по време на среща с бранша и заинтересовани институции.

Южна Корея също планира да настоява за нови проекти за разработване на литиево-железни фосфатни батерии, за да помогне на компаниите да навлязат на новата пазарна ниша.

По-големи данъчни стимули ще бъдат предвидени за фирмите, които правят инвестиции в материали за батерии и свързаните с тях области.

Южна Корея се стреми да създаде "фабрика-майка" или център на авангардни технологични разработки, изследвания, производство и други основни функции, според министерството.

Трите най-големи производители на батерии в страната – "Ел Джи Енерджи Солюшънс" (LG Energy Solution Ltd.), "Самсунг Ес Ди Ай" (Samsung SDI Co.) и "Ес Кей Он" (SK On Co.) –обещаха общо да направят нови инвестиции за 1,6 трилиона вона (1,2 милиарда щ. долара) през следващите пет години.

На този фон финансовият министър на икономиката и финансите Чу Кьон-хо заяви, че страната му няма да пести усилия и ще подкрепи местните производители на чипове заради спада в индустрията. Южнокорейският министър обеща още да предостави различни стимули за сектора, като намаляване на някои данъци.

"Чиповете действат като мозък за авангардни индустрии, включително за изкуствения интелект и бъдещата мобилност", каза финансовият министър Чу Кьон-хо по време на посещението си в производствена линия на "Самсунг" (Samsung).

Износът на чипове от страната е достигнал 8,59 милиарда щ. долара през март, спадайки с 34,5 процента на годишна база.

Миналия месец парламентът в Сеул прие преразглеждане на Закона за ограничаване на специалното данъчно облагане, наричан също "Закон за корейските чипове" (K-Chips Act), който e насочен към разширяването на ставката на данъчния кредит за производителите на чипове.

Съгласно законопроекта, ставката на данъчния кредит за конгломерати ще се повиши до 15 процента от сегашните 8 процента, докато ставката за малкия и среден бизнес ще се увеличи до 25 процента от сегашните 16 процента.

Междувременно финансовият министър каза, че "оценява високо" решението на "Самсунг" да инвестира 300 трилиона вона (227,3 милиарда щ. долара) през следващите 20 години за създаването на нов клъстер за разработване на чипове в град Йонгин, на 40 километра южно от Сеул, въпреки несигурното представяне на бранша.

По-рано "Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics), подразделението за производство на чипове на концерна "Самсунг", съобщи, че е намалила производството на чипове памет, тъй като печалбата й за първото тримесечие е била най-слабата от повече от десетилетие.

Най-големият производител на подобни чипове, както и смартфони в света оцени оперативната си печалба за януари-март на 600 милиарда вона (455,7 милиона щ. долара). Това е рязък спад от 14,12 трилиона вона (10,7 милиарда щ. долара), отбелязани от компанията през същия период на 2021 г.