Социалната комисия не прие натрупаният отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст да се ползва почасово за водене на дете на детска градини или училище

Парламентарната комисия по труда и социалната политика не прие предложението за промени, предвиждащи натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до две години да може да се ползва почасово за вземане или водене на дете до 12 г. на детска градина или училище. Предложението предвиждаше правото да се прилага и за бащата, осиновителя и за тези, на които е прехвърлено отглеждането на детето, включително баба или дядо.

Промените в Кодекса на труда бяха предложени от Елисавета Белобрадова ("Продължаваме промяната-Демократична България") и група народни представители.

Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложението, тъй като уреждането на почасово ползване на отпуск трябва да е за всички, а не само за родители и само за натрупания отпуск по време на майчинството, за да не се създава неравнопоставеност, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова. Не е целесъобразно да е почасово за родители на деца до 12 г. и то само за водене или прибиране на дете от училище. По думите ѝ предложението не е съобразено с давностните срокове за платения годишен отпуск.

Подкрепа за предложенията изрази Георги Иванов от парламентарната група на „Възраждане“. Ще трябва да се доизчистят някои моменти между първо и второ четене, каза той и увери, че ще работят заедно в насока към надграждане на законопроекта.

Философията и характерът на този платен годишен отпуск са една от причините да се въздържа от подкрепа, каза Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи“. Отпускът за майчинство е над 400 дни, припомни той. Философията на отпуска е работникът да може да възстанови силите си. Отпускът има давностен срок и ако този срок изтече след втората година, ще се окаже, че нямат право да го ползват за дете до 12-годишна възраст.

Костадин Хаджийски от „Величие“ изрази подкрепа за предложените промени, тъй като са гъвкави и практически изпълними.

Трябва да се помисли за изцяло нова уредба, регламентираща ползването на отпуск от родители, защото този натрупан отпуск не е безкраен, каза Илиана Жекова от ГЕРБ – СДС. Това означава за две години по 20 дни и ако на ден се ползват по два часа за взимане и водене на дете на детска градина или училище, отпускът ще стигне за следващите 1-2 година, но не и до 12-годишна възраст на детето. Трябва да има възможност за по-голяма гъвкавост на родителите, когато имат затруднения при водене и взимане на децата, добави тя.

Голяма част от нас тук сме били или сме работодатели и съм сигурен, че хората от частния бизнес ще са против, каза Цветан Предов от „Има такъв народ“ и посочи, че ще гласува „въздържал се“.