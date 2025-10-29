Бизнесът ще представи над 100 свободни позиции на кариерния форум „Избери България“ във Франкфурт на Майн

Над 30 български работодатели от различни икономически сектори ще участват в кариерния форум „Избери България“ на 1 ноември във Франкфурт на Майн, Германия. Това обявиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Компаниите ще представят над 100 свободни позиции в производството и индустрията, корабостроенето и кораборемонтните дейности, търговията, логистиката, информационните технологии, фармацията, здравеопазването, хотелиерството и ресторантьорството, енергетиката и инженерния сектор.

Целта на форума е да свърже нашите сънародници с водещи работодатели, предлагащи атрактивни възможности за професионално развитие и кариера у нас, и да ги насърчи да приложат своите знания и опит в страната ни.

Част от компаниите, сред които са „Арсенал“ АД, „Лидл България“, „Кауфланд България“, TELUS Digital, „Стеаринос“ ЕООД, „Делена ДД“ ЕООД, ще имат свои представители във Франкфурт, за да представят лично на кандидатите за работа възможности за професионално развитие у нас. С отделен щанд ще участва и Камарата на строителите, която ще представи своята платформа „Работа в България“.

Дейността и свободните работни позиции на останалите над 25 работодатели ще бъдат представени от екипа на Агенцията по заетостта. Сред тях са МТГ „Делфин“ АД, Кораборемонтен завод „Одесос“, „Цератицит България“ АД, „Мултивак България Продакшън“ ЕООД, „Теклас България“ ЕАД, „Херти“ АД, „Химмаш“ АД, „Хепи“ ЕАД, „Хотел Интернационал“ АД, Региоком Европейско дружество – клон България, „Алта Фармасютикълс“, МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД.

По време на форума участниците ще могат да се запознаят с възможностите за заетост и стажове в различни сфери, както и с програмите за обучение и квалификация, които се изпълняват от Агенцията по заетостта. Ще бъде представен и проектът „Избирам България“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“. По него се осигурява подкрепа за българите в чужбина, които искат да се завърнат и работят в България.

Събитието се организира от МТСП, Агенцията по заетостта, Посолството на Република България в Германия и Генералното консулство на Република България във Франкфурт и Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Партньори на кариерния форум са Камарата на строителите в България, Германо-Българската индустриално-търговска камара и други институционални, индустриални и неправителствени организации.

Кариерният форум ще започне в 10:00 ч. в хотел Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Straße 7, 60313 Frankfurt am Main. Желаещите да го посетят могат да се регистрират тук

Възможностите за завръщането на българи от чужбина обсъдиха преди седмица експерти по време на форума „Европа е с мен“. Събитието бе организирано от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) на Министерството на труда и социалната политика.