Във Франция са открити 179 килограма кокаин, скрити в тайник на камион с българска регистрация, каза главен комисар Боян Раев

Марин Колев
БТА, архив, Снимка: Благой Кирилов/БТА (ПБ)
София,  
23.10.2025 12:33
 (БТА)

При акция на френската полиция на 10 октомври в страната са открити 179 килограма кокаин, скрити в тайник в резервоара на камион с българска регистрация. Наркотикът не е бил предназначен за Франция, каза на брифинг пред медиите главен комисар Боян Раев, директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Главен комисар Раев допълни, че има задържани и с присъди трима българи в чужди страни. Откритите в други европейски страни наркотици, принадлежащи на тази престъпна група, са 370 кг марихуана, 16 кг амфетамин и въпросните 179 кг кокаин, каза ще Раев.

 

/ВД/

