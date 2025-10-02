Подробно търсене

Гранични полицаи са разкрили над 270 кг канабис в подножието на планина Пирин

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Снимка: ГД „Гранична полиция“/ Гранични полицаи от ГПУ-Петрич разкриха над 270 кг канабис в подножието на Пирин
Петрич,  
02.10.2025 18:32
 (БТА)

Гранични полицаи от Гранично полицейско управление (ГПУ) - Петрич разкриха над 270 кг канабис в подножието на планина Пирин, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

Акцията е проведена на 1 октомври. В нива с площ от около 130 квадратни метра в село Ласкарево, община Сандански, са открити 120 зелени растения с общо тегло 261.840 кг, които при извършения полеви наркотест са реагирали положително на канабис. Взети са представителни проби и останалите растения са унищожени. В стара необитаема постройка до нивата граничните полицаи са открили още близо 9 кг полусух канабис.

Образувано е досъдебно производство в ГПУ-Петрич, разследването по случая продължава.

През август служители на Областната дирекция на МВР в Благоевград унищожиха близо два тона канабис.

/НН/

02.10.2025

