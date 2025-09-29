Вицепремиерът Гроздан Караджов ще посети Кюстендил за участие в регионален форум за транспортна свързаност

Заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще посети Кюстендил, където ще участва в регионален форум за транспортна свързаност в града. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

В рамките на посещението си Гроздан Караджов ще се срещне с областния управител на Кюстендил Методи Чимев. Предвидени са посещения на жп гарата и пощенска станция в Кюстендил.

През юни т.г. на форум за транспортна свързаност в Кюстендил бе представена презентация с анализ на разходите и ползите от изграждането на автомагистрала "Рила".

През миналата година общинските съвети от област Кюстендил единодушно приеха обща декларация за ускорено строителство и реализиране на Коридор №8. През юли т.г. България представи на среща в Брюксел пътна карта за завършването на железопътния Коридор 8 на българска територия.