Дискусионен форум "Транспортна свързаност: Ключови проекти за устойчиво развитие на Югозападна България" ще се състои в Кюстендил

Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП), съвместно с клъстер "Зелен транспорт", организира втори дискусионен форум на тема "Транспортна свързаност: Ключови проекти за устойчиво развитие на Югозападна България". Събитието ще се състои в Кюстендил, казаха за БТА от КТПП.

Във форума ще участва заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, заместник-министърът на външните работи Николай Павлов, представители на парламентарните комисии по регионална политика и по транспорт, инж. Александър Вецков – генерален директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и инж. Стоян Николов – член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", народни представители.

Очаква се на събитието да присъстват кметове на общини, представители на чуждестранни партньори и гости - фондация "Конрад Аденауер", Германо-българската индустриално-търговска камара, "Конфиндустрия България", Стопанската камара на Северна Македония, както експерти и представители на бизнеса.

Форумът е продължение на първата среща от юни тази година в Кюстендил, когато беше поставено началото на широк обществен и институционален диалог за транспортната свързаност в Югозападна България, допълниха от КТПП. От там уточниха, че акцент на срещата ще бъдат трите стратегически приоритета за региона: изграждането на автомагистрала "Рила"; железопътната връзка Гюешево – Кюстендил – София; развитието на транспортен коридор №8.

От Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха, че вицепремиерът Гроздан Караджов ще се срещне с областния управител на Кюстендил Методи Чимев и ще посети железопътната гара и пощенска станция в Кюстендил.