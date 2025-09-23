Безплатни медицински прегледи на социално слаби пациенти ще се извършват в населени места в Община Исперих. Информационно-скрининговата кампания на Регионалната здравна инспекция в Разград и Многопрофилната болница за активно лечение в Исперих е в изпълнение на Националната стратегия на България, съобщават от здравното ведомство в областния център.

По график през октомври мобилна клинична лаборатория ще посети седем населени места в общината. Здравно неосигурените и тези със затруднен достъп до лечебните заведения ще могат да проверят нивата на показателите си в изследвания за пълна кръвна картина, кръвна захар и холестерол. На разположение в лабораторията ще бъдат лекари-специалисти от МБАЛ – Исперих. След приключване на дейностите по проекта ще бъде подготвен анализ на откритите заболявания и хората ще бъдат насочени за допълнително уточняване към съответните специалисти, посочват от РЗИ - Разград.

От здравната институция посочват, че дейностите с мобилния медицински кабинет ще бъдат съпровождани от здравно-информационна кампания. Темите, по които ще говорят експерти от РЗИ, ще са свързани с превенция на поведенческите рискови фактори, предпазване от някои инфекциозни болести, като вирусни хепатити, кърлежово-преносими инфекции. Пациентите ще получат информация и за профилактика на онкологичните заболявания и артериалната хипертония.

Целта на кампанията е да се повиши информираността на населението за негативните последствия за здравето, вследствие употребата на тютюневи изделия, злоупотребата с алкохол, ниската физическа активност и нездравословното хранене. Те са водещи причини за възникване на сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, неинсулинозависим диабет тип 2 и хронична обструктивна белодробна болест, допълват от РЗИ - Разград.

През годините такива прегледи са организирани и в други общини в област Разград. През миналата година безплатни медицински прегледи на хора от уязвими групи и граждани със затруднен достъп до медицински услуги имаше в Община Кубрат. Директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Ася Генева заяви за БТА, че жителите на малките населени места приемат много радушно прегледите, радват се, че лекарите отиват на място.