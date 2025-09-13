Софийската районна прокуратура задържа обвиняем, нанесъл средна телесна на мъж по хулигански подбуди в магазин на Летище „Васил Левски“

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 54-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди, съобщиха от прокуратурата.

Днес в търговски обект на Терминал 1 на Летище „Васил Левски“ – София, обвиняемият Е.К. ударил с бутилка в главата и с ръце в тялото Я.Г., вследствие на което му причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено по хулигански подбуди – обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари, се посочва в съобщението.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131,ал.1,т.12, врл. 1л. 129, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на дежурен прокурор Е.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

По-рано днес от пресцентъра на МВР съобщиха за БТА, че един човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа тази нощ на Терминал 1 на Летище „Васил Левски“ – София.