Видинската болница търси лекари и специалисти по здравни грижи

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ във Видин има нужда от лекари специалисти във всички специалности, по които са разкрити отделения с легла и без легла. Освен лекари има остра необходимост и от специалисти по здравни грижи – медицински сестри, рентгенови и клинични лаборанти, рехабилитатори и акушерки. Това каза за БТА директорът на лечебното заведение д-р Ивета Найденова.

Търсените специалисти са по акушерство и гинекология, анестезиология и интензивно лечение, вътрешни болести, гастроентерология, кардиология, клинична лаборатория, нервни болести, образна диагностика, ортопедия и травматология, педиатрия, пневмология и фтизиатрия, нефрология, психиатрия, хирургия, физикална терапия. Това са отделения, в които ако дойде един лекар, значително ще облекчи работата на останалите, подчерта д-р Найденова.

По думите ѝ, отделението по нефрология и диализно лечение е критично. Преди известно време е напуснал специалистът по нефрология. Добро стечение на обстоятелствата е, че има обучени колеги, които веднага заеха неговото място и започнаха да работят адекватно. Временно се наблюдаваше намаляване на обслужваните пациенти, но към настоящия момент вече отново е достигната бройката преди напускането на колегата, обясни директорът на видинската болница.

Може би недостигът на специалисти по съдебна медицина и патоанатомия е световен проблем. За радост болницата разполага с двама, но те са в пенсионна възраст. Трябва стратегически да се мисли и по този въпрос, коментира д-р Найденова. Тя допълни, че специалист в Кръвния център би бил от голяма полза за лечебното заведение. Винаги има нужда от специалисти по спешна медицина. Текучеството на кадри в спешните центрове и отделения е голямо. Те са врата на болницата, където се посрещат всички спешни случаи, отбеляза тя.

През миналата година МБАЛ „Света Петка“ е реализирала печалба в размер на 110 хил. лв., отбеляза д-р Найденова. Тя допълни, че тенденцията е към подобряване на показателите и финансовото състояние на болницата.

По думите ѝ, от страна на Министерството на здравеопазването се наблюдава положителна тенденция за подпомагане на болниците в страната. Финансират се ремонтни дейности, закупуване на медицинска апаратура и др. Но е необходимо да се спазят определени процедури, което отнема време. А за да постъпят млади хора определено трябва да има добри условия за работа, коментира д-р Ивета Найденова.

МБАЛ „Света Петка“ разполага с модерна апаратура и предлага специализирана диагностика и лечение в различни медицински направления. Изградени са специализирани отделения по кардиология, неврология, очни болести и други. В двора на болницата е изградена нова хеликоптерна площадка.

Видинската болница е създадена през 1879 г. и е една от първите в страната. Болничното дело във Видин води своето начало след Кримската война от 1853 – 1856г., когато за военния гарнизон в града е построена двуетажна каменна сграда за болница. В нея работят дипломирани гръцки, арменски, италиански лекари. За чужденците в града е разкрита болница в частна къща. При „Еничар капия” в крепостта, за заселените татари и черкези и за по-бедното население в околията е открита болница с 40-50 легла. След обявяване Независимостта на България през 1908 г. болницата се настанява в нова сграда извън крепостта, известна днес на видинчани като "старата болница". През 1966 г. е построена новата пететажна болнична сграда с няколко крила.

