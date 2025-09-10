Наталия Киселова и генералният секретар на ПАЧИС обсъдиха подготовката на предстоящата 66-та Генерална асамблея на организацията в София

Председателят на Народното събрание (НС) Наталия Киселова се срещна с генералния секретар на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) Асаф Хаджиев във връзка с подготовката на предстоящата 66-та Генерална асамблея на организацията през ноември в София, на която страната ни е домакин, съобщава пресцентърът на парламента.

Киселова подчерта, че председателството на този престижен форум ни дава възможност да обърнем по-задълбочено внимание на българските приоритети в региона на Черно море, сред които са опазването на околната среда и управлението на морските ресурси за устойчиво развитие, културно-образователния обмен и туризъм, регионалната устойчивост и управлението на кризи, се казва в текста. Председателят на НС добави, че като ротационен председател на ПАЧИС България се ангажира да насърчава регионалното и международно сътрудничество и да поддържа икономическите принципи на ПАЧИС в условията на предизвикателствата пред Черноморския регион. Затова, по линия на интерпарламентарното взаимодействие ще поставим акцент върху сътрудничеството с Европейския съюз и други международни и регионални организации, допълни тя.

Наталия Киселова увери госта, че институциите в България работят в пълна координация и полагат максимални усилия за добрата организация на предстоящата Генерална асамблея на ПАЧИС.

Председателят на Народното събрание изрази задоволството си от ползотворните срещи с президента на Република Азербайджан Илхам Алиев и с председателя на Милли Меджлиса Сабиха Гафарова в Баку по време на 65-та Генерална асамблея на ПАЧИС и сподели високата си оценка от добрата организация, гостоприемство и резултатите от форума от предходното председателство.

Генералният секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев благодари на Наталия Киселова за ангажираността и усилената работа по подготовката на 66-та Генерална асамблея и подчерта своята увереност във високия професионализъм в организацията и успешното домакинство на България, информира пресцентърът на НС. Асаф Хаджиев подчерта, че високо цени приноса на България за развитието на ПАЧИС.

На срещата присъства и ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС Петър Кънев, който представи по-важните събития от програмата на организацията до края на годината и взе отношение по организационните въпроси, свързани с подготовката на 66-та пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС.

Народното събрание на Република България си пожелава по време на председателството на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) да допринесе за възстановяване на мира, сигурността и сътрудничество в Европа, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова на среща с Генералния секретар на Постоянния международен секретариат на ОЧИС Лазар Команеску през юли тази година

Председателят на парламента подчерта, че е положително съвпадение обстоятелството, че Народното събрание на Република България пое председателството на Парламентарната асамблея на Черноморско и икономическо сътрудничество (ПАЧИС), а едновременно с това ще бъде и ротационен председател на ОЧИС. По думите ѝ това дава възможност страната ни да бъде активен участник и да се стреми да постигне едно по-добро сътрудничество в условията на глобална нестабилност, както и да се търси сигурност и успокояване на обстановката в Черноморския регион. Народното събрание като домакин на 66-та Генерална асамблея на ПАЧИС ще постави въпроси и ще търси постигане на съгласие във връзка с опазване на чистотата на морето, но наред с него и сътрудничество в областта на енергетиката, комуникациите, транспорта и туризма, посочи тя. Разчитам на народния представител Петър Кънев като ръководител на делегацията на ПАЧИС, че ще допринесе за това, организацията да се върне към целта, за която е създадена, а именно икономическо сътрудничество между държавите в Черноморския басейн, заяви тогава Наталия Киселова.