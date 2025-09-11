Парламентът ще гласува на второ четене промени в Закона за морските пространства, свързани с облекчаване на административни процедури

Второ гласуване на промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е първа точка в дневния ред на днешното пленарно заседание, според приетата програма за работа на Народното събрание. Целта на промените е да бъдат облекчени административни процедури.

Предлага се нова редакция, съгласно която заявителят в производството по разглеждане, приемане и одобряване на проект на генерален план за пристанище за обществен транспорт няма да бъде задължен да прилага към заявлението си документи, удостоверяващи изпълнението на процедури по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие. Вместо това ще бъде необходимо и достатъчно да посочи само номера, датата на издаване и органа, издал съответния индивидуален административен акт. Задължение за служебното събиране на посочените в заявлението актове ще има Изпълнителна агенция „Морска администрация“. С други промени се урежда специфичен случай на изменение на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, а целта е да се уреди на законово ниво производството по вписване на търговец в Регистъра на пристанищните оператори у нас, което понастоящем е уредено в наредба.

В програмата на депутатите е също второто гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. С текстовете се премахва необходимостта гражданите и бизнесът да представят на хартиен носител документи, които могат да бъдат проверени в публични регистри, вкл. платежни документи при електронно плащане. Предвидено е и разширяване правомощията на контролните органи и въвеждане на санкции, каквито до момента е нямало в закона, се казва в доклада на Комисията по околна среда.

Народното събрание ще разгледа и Законопроект за ратифициране на Програмното споразумение между Министерството на отбраната на Република България и министерствата на отбраната на редица европейски държави, както и с Европейската агенция по отбрана и Европейската инвестиционна банка относно Програма „Финансов механизъм за коопериране“.

Парламентът ще обсъди и ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Организацията на НАТО за комуникации и информация, представлявана от Агенцията на НАТО за комуникации и информация, относно сътрудничеството в областта на C4ISR.

В програмата е първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта с вносители „Възраждане“ и Даниел Александров (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Промените, предлагани от „Възраждане“, са насочени към утвърждаване на държавната политика за по-справедливо признаване на заслугите на българските спортисти, допринесли за международния престиж на страната ни. Съществуващата нормативна уредба предвижда право на пожизнени премии единствено за олимпийските и параолимпийските шампиони. Това обаче създава дисбаланс, тъй като световните и европейските шампиони, чиито постижения са не по-малко значими, остават извън обхвата на тази привилегия, посочват вносителите. За да се осигури устойчиво финансиране, законопроектът предвижда създаването на целева извънбюджетна сметка „Премии на шампиони“, която ще се захранва от данъчните постъпления от хазартните компании.

Вторият законопроект – на Даниел Александров (ГЕРБ-СДС), цели признаване и подкрепа на заслугите на българските спортисти, завоювали медали от световни и европейски първенства в олимпийските спортове, които са прекратили активната си състезателна дейност и са навършили 40-годишна възраст. Регламентира се размерът на месечните парични премии, определени въз основа на най-високото постижение, да е в размер на минималната работна заплата.