Община Благоевград подменя по проект уличното осветление в града и шест села

С проект на стойност над 900 хиляди лева Община Благоевград обновява уличното осветление в общинския център и в шест села, бе посочено днес на пресконференция, в която взеха участие заместник – кметът Светла Захариева, ръководителят на проекта Светослава Миткова и експертът инж. Мария Колибарска. Европейското финансиране по проекта е в размер на над 757 хил. лева, а националното съфинансиране – над 148 хиляди лева.

Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост и с него ще бъде модернизирано уличното осветление в кварталите „Струмско“, „Еленово“, „Орлова чука“, „Ален мак“, „Грамада“, както и по бул. „Пейо Яворов“ и по част от бул. „Васил Левски“. Уличното осветление ще бъде подменено и в шест от селата на територията на община Благоевград – Еленово, Рилци, Бело поле, Селище, Изгрев и Церово.

На пресконференцията Светослава Миткова посочи, че подмяната на настоящите осветители с LED осветителни тела ще донесе годишни финансови спестявания от над 168 хиляди лева и ще намали вредните емисии на въглероден диоксид.

Сред дейностите по проекта е доставка и монтаж на автономни лампи с индивидуален фотоволтаичен панел, както и доставка и монтаж на нови средства за измерване и контрол на потреблението на електрическа енергия.

По проекта ще бъде изградена и система за централизирано автоматизирано управление на външното изкуствено осветление, с цел постигане на максимална енергоефективност. Предвижда се да бъде изградена и фотоволтаична инсталация в района на плувния басейн в квартал „Еленово“.

На пресконференцията бе посочено, че се очаква броят на хората, които ще се възползват от повишената енергийна ефективност, да е близо 71 хиляди.

Срокът за изпълнение на проекта е до 31 октомври 2025 г.