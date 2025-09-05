В Шумен се въвежда временна организация на движение по бул. „Симеон Велики“ от 8 септември 2025 г. до 27 февруари 2026 г.

Община Шумен въвежда временна организация на движение, с поетапно пълно затваряне на пътното платно, в източната част на бул. „Симеон Велики“ от 8 септември 2025 г. до 27 февруари 2026 г., съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

По време на ремонта на централния шуменски булевард ще бъде въведена временната организация на движение в участъка от кръговото кръстовище при магазин „Зора“ до „Господинови Строймаркет“ ООД. За автомобилите със специален режим на движение ще се осигури постоянно преминаване при необходимост.

От 8 септември до 17 октомври т.г.. ще бъде затворено за движение южното платно от спирка „Тракия“ до „Господинови Строймаркет“ ООД, като движението ще се пренасочи двупосочно в северното платно.

От 20 октомври до 28 ноември 2025 г. ще бъде затворено за движение северното платно от „Господинови Строймаркет“ ООД до спирка „Тракия“, а движението ще се пренасочи двупосочно в южното платно.

От 1 декември 2025 г. до 16 януари 2026 г. ще бъде затворено за движение южното платно от бензиностанция „ЕКО“ до спирка „Тракия“, като движението ще се пренасочи двупосочно в северното платно.

От 19 януари 2026 г. до 27 февруари 2026 г. ще се затвори за движение северното платно от спирка „Тракия“ до бензиностанция „ЕКО“. Движението в района ще се пренасочи двупосочно в южното платно.

Ремонти на две от най-натоварените пътни артерии в Шумен – ул. „Университетска“ и бул. „Симеон Велики“, започнаха на 15 август. Още тогава се въведе и временна организация на движението с поетапно затваряне на пътни платна, като бе съобщено, че работата по ул. „Университетска“ и бул. „Симеон Велики“ ще бъде координирана поради свързани обходни маршрути.

Стойността на ремонта на бул. „Симеон Велики“ е над 23 млн. лв. и ще обхване цялата дължина на булеварда от около 5,5 км – от входа на Шумен при бензиностанция в кв. „Тракия“ до кръстовището на Томбул джамия. Изпълнител на обекта е „Автомагистрали – Черно море“ АД, припомниха от общинския пресцентър.