Работи се по обновяване на пешеходните пътеки около училищата и детските градини в Шуменско преди началото на учебната година

Дейности по обновяване на пешеходни пътеки около училища и детски градини, както и по възстановяване на пътни знаци, продължават да се извършват в Шуменско преди началото на учебната година. Това съобщиха представители на държавни институции и общини в областта на днешното заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

„Активно работим и присъстваме във всички общини с различни кампании с цел превенция на пътната безопасност. За първия учебен ден сме предвидили присъствие на всички ключови кръстовища и зони около учебните заведения, така че той да протече нормално и спокойно“, каза на заседанието на комисията директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен ст. комисар Георги Гендов.

По думите му пътният травматизъм е намалял значително на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия в Шуменско, където от страна на Областното пътно управление са извършени необходимите дейности за подобряване на организацията за движение.

Пред членовете на комисията началникът на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР в Шумен главен инспектор Веселин Георгиев представи измененията в Закона за движението по пътищата. Промените са свързани с установени пропуски през годините по отношение на административните процеси и производства по отношение на закона, пропуски по отношение на регламенти за велосипедисти, водачи на електрически превозни средства, собственици на автомобили и техническите прегледи, припомни той на членовете на комисията.