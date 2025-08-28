Общинският съвет в Омуртаг прие доклада за изпълнението на бюджета на Общината за 2024 година

Общински съвет – Омуртаг прие доклада за изпълнението на бюджета на Общината за 2024 г. С решението се утвърждават и отчетите на сметките за средствата от Европейския съюз, както и на останалите показатели, сделки и операции по Закона за публичните финанси.

Общият размер на приходната и разходната част на бюджета на Община Омуртаг към края на 2024 г. е 31 035 596 лв. Според отчета сметките за средствата от Европейския съюз се равняват на близо 2,4 млн. лв. Актуализираният план на разчета за капиталови разходи възлиза на над 18,8 млн. лв. За всички тях бяха подготвени подробни предложения, с които съветниците са запознати предварително, каза при представянето на документа Садет Шерифова – директор на дирекция „Финансова политика“ на Общината.

Председателят на Общинския съвет в Омуртаг Бахтишен Ахмедова коментира, че важното постижение за бюджета за 2024 г. е, че е приключен без задължения.

Свързаните с докладната отчети, разчети и протоколи са поместени на интернет страницата на Община Омуртаг.