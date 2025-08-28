От утре туристическо атракционно влакче ще представя забележителностите на парк „Митрополит Методий Кусев“ в Стара Загора

Най-новата атракция в Стара Загора - туристическо влакче, което ще представя забележителностите на парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото), ще посрещне първите си посетители утре, 29 август. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на община Стара Загора.

Най-нетърпеливите пътешественици ще могат да се насладят на опознавателната обиколка точно в 9:00 часа. Маршрутът ще включва включва спирките: Летен театър, ул. „Свети Апостол Карп“, бадминтон игрища, въжена градина, паркинг на Зоопарка и ще се връща обратно към началната точка на тръгване. За удобство спирките ще бъдат ясно обозначени.

Цената на билета в едната посока е четири лева, а билетите ще се закупуват на място от машиниста. Поради мерки за безопасност децата до седем години ще бъдат допускани само с придружител. През лятото влакчето ще се движи до 19:00 ч. Организаторите посочиха, че се разработват варианти за удължаване на маршрута.

Това е поредна акция на отдел „Туризъм“ към община Стара Загора, целящ привличане на повече туристи, които да разгледат забележителностите на Стара Загора и да се запознаят с историята на града. През 2021 година започна инициативата с безплатни градски турове „Стара Загора – неразказани истории по правите улици“. Тя включва обиколки на различни забележителности в града и всяка година се обогатява с нови градски турове.