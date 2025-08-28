Подробно търсене

От утре туристическо атракционно влакче ще представя забележителностите на парк „Митрополит Методий Кусев“ в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
От утре туристическо атракционно влакче ще представя забележителностите на парк „Митрополит Методий Кусев“ в Стара Загора
От утре туристическо атракционно влакче ще представя забележителностите на парк „Митрополит Методий Кусев“ в Стара Загора
Снимка: Община Стара Загора
Стара Загора,  
28.08.2025 17:37
 (БТА)

Най-новата атракция в Стара Загора - туристическо влакче, което ще представя забележителностите на парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото), ще посрещне първите си посетители утре, 29 август. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на община Стара Загора. 

Най-нетърпеливите пътешественици ще могат да се насладят на опознавателната обиколка точно в 9:00 часа. Маршрутът ще включва включва спирките: Летен театър, ул. „Свети Апостол Карп“, бадминтон игрища, въжена градина, паркинг на Зоопарка и ще се връща обратно към началната точка на тръгване. За удобство спирките ще бъдат ясно обозначени.

Цената на билета в едната посока е четири лева, а билетите ще се закупуват на място от машиниста. Поради мерки за безопасност децата до седем години ще бъдат допускани само с придружител. През лятото влакчето ще се движи до 19:00 ч. Организаторите посочиха, че се разработват варианти за удължаване на маршрута.

Това е поредна акция на отдел „Туризъм“ към община Стара Загора, целящ привличане на повече туристи, които да разгледат забележителностите на Стара Загора и да се запознаят с историята на града. През 2021 година започна инициативата с безплатни градски турове „Стара Загора – неразказани истории по правите улици“. Тя включва обиколки на различни забележителности в града и всяка година се обогатява с нови градски турове.

 

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:58 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация